Шахтер объявил о возвращении своего бывшего игрока из Венгрии
Иван Петряк уже находится в лагере донецкой команды.
Донецкий Шахтер продолжает поиски усиления состава в летнее межсезонье.
"Горняки" официально объявили о подписании Ивана Петряка, который представлял венгерский Фехервар. Стороны заключили соглашение на четыре года.
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Напомним, Петряк принадлежал Шахтеру с 2016 по 2019 годы, но сыграл за дончан всего 17 матчей.
Стоит отметить, что на открытой тренировки донецкой команды присутствует Лукас Тейлор, который ранее играл за Львов и Днепр-1.
Ранее сообщалось, что английский топ-клуб выразил заинтересованность в услугах Мудрика.
Источник: ФК Шахтер Донецк