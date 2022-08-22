Шахтер объявил о возвращении своего бывшего игрока из Венгрии

Иван Петряк уже находится в лагере донецкой команды.

Донецкий Шахтер продолжает поиски усиления состава в летнее межсезонье.

"Горняки" официально объявили о подписании Ивана Петряка, который представлял венгерский Фехервар. Стороны заключили соглашение на четыре года.

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Напомним, Петряк принадлежал Шахтеру с 2016 по 2019 годы, но сыграл за дончан всего 17 матчей.

Стоит отметить, что на открытой тренировки донецкой команды присутствует Лукас Тейлор, который ранее играл за Львов и Днепр-1.

Ранее сообщалось, что английский топ-клуб выразил заинтересованность в услугах Мудрика.