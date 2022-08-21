iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Английский топ-клуб выразил заинтересованность в услугах Мудрика

На вингера Шахтера появился еще один претендент.
Сегодня, 16:09
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images
0 0 0

Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик является довольно ценным активом в это трансферное окно.

Как сообщает издание Mirror, украинец заинтересовал лондонский Арсенал.

Источник отмечает, что идея подписать футболиста принадлежит непосредственно наставнику "канониров" Микелю Артете.

Возможные детали сделки не уточняются, как и то, сделали ли уже лондонцы предложение "горнякам".

Напомним, ранее агент игрока рассказал, почему Шахтер не отпускает Мудрика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина Арсенал Лондон Шахтер Донецк Михаил Мудрик
0 0 0

Статьи по теме

Руни посоветовал тен Хагу не ставить Роналду и Рэшфорда на матч против Ливерпуля Руни посоветовал тен Хагу не ставить Роналду и Рэшфорда на матч против Ливерпуля
Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 21 августа Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 21 августа
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев
Лузан - двукратная серебряная призерша чемпионата Европы в каноэ-одиночке Лузан - двукратная серебряная призерша чемпионата Европы в каноэ-одиночке
Помочь журналистам

Видео

Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя
Усик - Джошуа: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
просмотров
"Я больше никогда не буду играть в Бразилии": Причины, почему Виллиан разорвал контракт с Коринтиансом
просмотров

Последние новости

Европа16:37
Руни посоветовал тен Хагу не ставить Роналду и Рэшфорда на матч против Ливерпуля
Европа16:09
Английский топ-клуб выразил заинтересованность в услугах Мудрика
Олимпийские виды15:52
Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 21 августа
Другие15:41
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев
Бокс15:40
Срыв крыши или настоящие чувства: что произошло с Джошуа после поражения от Усика
Олимпийские виды15:35
Лузан - двукратная серебряная призерша чемпионата Европы в каноэ-одиночке
Украина15:20
Ворскла подпишет форварда сборной Албании
Киберспорт15:02
BLAST Premier: FaZe обыграли Evil Geniuses в первом матче группы С
Киберспорт14:50
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Формула 114:44
Леклер может отбыть штраф за новый мотор уже на Гран-при Бельгии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK