Английский топ-клуб выразил заинтересованность в услугах Мудрика
На вингера Шахтера появился еще один претендент.
Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик является довольно ценным активом в это трансферное окно.
Как сообщает издание Mirror, украинец заинтересовал лондонский Арсенал.
Источник отмечает, что идея подписать футболиста принадлежит непосредственно наставнику "канониров" Микелю Артете.
Возможные детали сделки не уточняются, как и то, сделали ли уже лондонцы предложение "горнякам".
Напомним, ранее агент игрока рассказал, почему Шахтер не отпускает Мудрика.