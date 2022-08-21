Английский топ-клуб выразил заинтересованность в услугах Мудрика

На вингера Шахтера появился еще один претендент.

Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик является довольно ценным активом в это трансферное окно.

Как сообщает издание Mirror, украинец заинтересовал лондонский Арсенал.

Источник отмечает, что идея подписать футболиста принадлежит непосредственно наставнику "канониров" Микелю Артете.

Возможные детали сделки не уточняются, как и то, сделали ли уже лондонцы предложение "горнякам".

Напомним, ранее агент игрока рассказал, почему Шахтер не отпускает Мудрика.