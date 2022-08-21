Талант Шахтера отправился в аренду в португальский клуб
Денис Шостак пополнил состав Эшторила.
Футболист донецкого Шахтера Денис Шостак получит возможность проявить себя за рубежом.
Украинский хавбек отправился в аренду в португальский Эшторил.
19-летний полузащитник проведет в клубе сезон-2022/23.
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Шостак будет выступать за молодежную команду с возможностью играть за основу.
В минувгем сезоне футболист играл за Мариуполь, выйдя на поле в 15 матчах. Также на его счету три игры и два мяча за юношескую сборную Украины.