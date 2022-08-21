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Футбол

Талант Шахтера отправился в аренду в португальский клуб

Денис Шостак пополнил состав Эшторила.
Сегодня, 19:58
Денис Шостак
Денис Шостак
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Футболист донецкого Шахтера Денис Шостак получит возможность проявить себя за рубежом.

Украинский хавбек отправился в аренду в португальский Эшторил.

19-летний полузащитник проведет в клубе сезон-2022/23.

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Шостак будет выступать за молодежную команду с возможностью играть за основу.

В минувгем сезоне футболист играл за Мариуполь, выйдя на поле в 15 матчах. Также на его счету три игры и два мяча за юношескую сборную Украины.

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