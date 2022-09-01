Петряк: Ребров - единственный человек, которому я был нужен в Ференцвароше

Новичок донецкого Шахтера Иван Петряк вспомнил свой венгерский этап карьеры.

В интервью Football.ua украинский футболист рассказал о своем переходе из Ференцвароша в Фехервар, а также об отношении к нему тогдашнего главного тренера будапештского клуба Сергея Реброва.

"В Ференцвароше очень большая армия фанатов. Руководство всегда хочет перед ними выслужиться, показать, что оно право. Нет разницы, Петряк это или кто-то другой. Все очень просто. Я был в аренде на год. Только Сергей Станиславович Ребров хотел меня видеть в этой команде, чтобы я подписал долгосрочный контракт, сам клуб вряд ли. Я все время разговаривал с Ребровым, а он говорил, что нужно немного подождать еще.

У меня была тяжелая ситуация. Надо было принимать решение, тогда еще и жена была на девятом месяце беременности. Я подошел к Сергею Станиславовичу и сказал, что мне уже нужно что-то решать, ведь я не могу всю жизнь ездить по арендам. Через несколько дней я подошел и сказал ему в лицо как есть. Я не убегал. А вот потом они раздули, что они хотели подписать, а я продался. За что я продался? Я не хотел постоянно ездить по арендах. Они же решили так выйти из ситуации - это нормально, я все понимаю.

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Фанаты видят только картинку. Фанаты не были на моей стороне. Единственный человек, который хотел, чтобы я остался, был Сергей Станиславович Ребров. Руководству конечно же нужно было показать, что они хотели меня оставить, но это все цирк для приезжих. Конечно, у них армия фанатов большая, но что мне болельщики? Прошел месяц, а они уже против меня. Я понимал, что Ребров не будет всю жизнь тренером Ференцвароша. Как они потом с ним поступили? Кто плохой, Ребров?

Были и угрозы от фанатов, но я никак не реагирую. Больше на жену нападали в соцсетях, но я ей сказал, чтобы не обращала внимания. Немного, день-два, переживали, а потом уехали из Будапешта", - рассказал игрок.

Также Петряк выразил уверенность, что они не имеют с Ребровым обид друг на друга.

"Сергей Станиславович на меня не обиделся. Я это чувствую на 1000 процентов. Я его очень сильно уважаю как человека и тренера. Он мне очень помог. Он знает меня очень хорошо, думаю, он на меня не обижается, а я на него тем более.

Ребров - единственный человек, которому я был нужен, но он же не мог оплатить трансфер. Я ведь не бесплатный футболист. Конечно, там были второстепенные моменты, но, кроме Реброва, меня там никто не хотел видеть", - заявил футболист.

Напомним, недавно Петряк вернулся в Украину и Шахтер, подписав четырехлетний контракт с донецким клубом.