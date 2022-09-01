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Игрок Шахтера: Думаю, клуб хочет выгодно продать Мудрика

Иван Петряк высказался о переходе в донецкий клуб.
Сегодня, 10:59
Иван Петряк / ФК Шахтер Донецк
Иван Петряк / ФК Шахтер Донецк
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Донецкий Шахтер подписал Ивана Петряка в летнее трансферное окно. Украинский футболист поделился мнением мнением о конкуренции в составе донецкой команды.

По словам 28-летнего игрока, он конкурирует на одной позиции с Михаилом Мудриком, которым интересуются европейские клубы.

"Игра на правом фланге? Конечно, некомфортно. Я четыре года играл слева. Однако все мы понимаем ситуацию. Мне ведь не 15 лет. На этой позиции Мишка играет. Он очень хороший игрок, в отличной форме. Наверное, клуб хочет его продать за хорошие деньги, это нормально. У меня никаких претензий нет. Если нужно играть дело, то буду играть дело".

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"Тренер будет все решать. Впереди много игр. Где меня тренер поставит, там и буду играть. В первую очередь, хочется набрать форму, выйти на свой пик, а потом буду делать все от меня зависящее", - заявил Петряк в интервью Football.ua.

Ранее сообщалось, что Шахтер усилил правый фланг атаки, подписав Марьяна Шведа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Шахтер Донецк Иван Петряк
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