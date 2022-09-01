Шахтер объявил о подписании Шведа

Донецкий Шахтер официально объявил о том, что приобрел вингера Мехелена Марьяна Шведа.

Стороны заключили контракт на пять лет.

Напомним, 25-летний футболист является воспитанником львовских Карпат, где он дебютировал в 17 лет под руководством Игоря Йовичевича.

В составе бельгийского Мехелена, куда он перешел из шотландского Селтика, Швед провел 62 матча, в которых забил восемь голов и выполнил шесть голевых передач.

Ранее стало известно, за сколько Шахтер готов продать Мудрика.