Стало известно, за сколько Шахтер готов продать Мудрика

"Горняки" не собираются дешево расставаться с футболистом.

Футболист сборной Украины и Шахтера Михаил Мудрик может покинуть донецкий клуб в летнее трансферное окно.

21-летний полузащитник входит в список интересов Брентфорда и Арсенала.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, за последние два дня Шахтер получил два предложения от клубов, однако отверг их.

По информации источника, донецкий клуб готов продать Мудрика за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мудрик провел 19 игр за донецкую команду, в которых забил два гола и выполнил девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Брентфорд сделал финальное предложение Шахтеру по Мудрику.