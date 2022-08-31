iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брентфорд сделал финальное предложение Шахтеру по Мудрику

Украинец имеет шансы оказаться в Англии.
Сегодня, 13:43
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк
Михаил Мудрик / ФК Шахтер Донецк
0 0 0

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик в ближайшее время может покинуть донецкий клуб.

Английский Бренфторд, который длительное время следит за игроком, сделал финальное предложение "горнякам" по Мудрику. 

Как сообщает Игорь Бурбас, Брентфорд предложил за 21-летнего футболист 30 миллионов евро. 

По информации источника, Арсенал, которому приписывают интерес к Мудрику, не будет покупать игрока сейчас.

На данный момент Шахтер еще не определился с будущим украинского полузащитника.

В прошлом сезоне Мудрик провел 19 игр за донецкую команду, в которых забил два гола и выполнил девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что трое украинцев попали в топ-250 самых перспективных футболистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол шахтер Михаил Мудрик
0 0 0

Статьи по теме

Определился соперник Руха в Юношеской лиге УЕФА Определился соперник Руха в Юношеской лиге УЕФА
Стало известно, за сколько Шахтер готов продать Мудрика Стало известно, за сколько Шахтер готов продать Мудрика
Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Помочь журналистам

Видео

Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина16:54
Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов
Киберспорт16:31
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт16:13
NaVi начали групповой этап ESL Pro League 16 с победы над Spirit
Европа15:51
Челси объявил о подписании защитника Лестера
Европа15:15
Тен Хаг выступил с заявлением касаемо будущего Роналду и Ван-Биссаки
Европа15:15
Deadline day: онлайн-трансляция закрытия трансферного окна
Сборные14:55
Евробаскет-2022: расписание и результаты матчей турнира
Европа14:47
Защитник Челси близок к переходу в Барселону
Европа14:22
Аякс отказался от трансфера вингера Севильи, хотя игрок прибыл на медосмотр
Лига Чемпионов14:18
Определился соперник Руха в Юношеской лиге УЕФА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK