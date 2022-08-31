Брентфорд сделал финальное предложение Шахтеру по Мудрику

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик в ближайшее время может покинуть донецкий клуб.

Английский Бренфторд, который длительное время следит за игроком, сделал финальное предложение "горнякам" по Мудрику.

Как сообщает Игорь Бурбас, Брентфорд предложил за 21-летнего футболист 30 миллионов евро.

По информации источника, Арсенал, которому приписывают интерес к Мудрику, не будет покупать игрока сейчас.

На данный момент Шахтер еще не определился с будущим украинского полузащитника.

В прошлом сезоне Мудрик провел 19 игр за донецкую команду, в которых забил два гола и выполнил девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что трое украинцев попали в топ-250 самых перспективных футболистов.