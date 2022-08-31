Брентфорд сделал финальное предложение Шахтеру по Мудрику
Украинец имеет шансы оказаться в Англии.
Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик в ближайшее время может покинуть донецкий клуб.
Английский Бренфторд, который длительное время следит за игроком, сделал финальное предложение "горнякам" по Мудрику.
Как сообщает Игорь Бурбас, Брентфорд предложил за 21-летнего футболист 30 миллионов евро.
По информации источника, Арсенал, которому приписывают интерес к Мудрику, не будет покупать игрока сейчас.
На данный момент Шахтер еще не определился с будущим украинского полузащитника.
В прошлом сезоне Мудрик провел 19 игр за донецкую команду, в которых забил два гола и выполнил девять голевых передач.
Ранее сообщалось, что трое украинцев попали в топ-250 самых перспективных футболистов.