Сразу три украинца попали в топ-250 самых перспективных футболистов

Центрбек Динамо опередил своих соотечественников в данном рейтинге.

Специалисты CIES Football Observatory составили списки лучших молодых футболистов мира. Речь идет об исполнителях, рожденных от 2000 года и младше.

Сразу три футболиста из Украины попали в топ-250 самых перспективных. Первым идет центрбек Динамо Илья Забарный (129 место), далее расположился голкипер Зари Дмитрий Мацапура (200 место) и тройку замыкает вратарь Шахтера Анатолий Трубин (234 место).

Отметим, первую строчку в общем рейтинге занял вингер Реала Винисиус Жуниор. Среди известных футболистов лидирующие позиции в топе занимают Ансу Фати, Педри, Эдуардо Камавинга, Гави, Букайо Сака, Джуд Беллингем и Йошко Гвардиол.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может серьезно рассмотреть возможность приобретения Забарного.