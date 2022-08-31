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Сразу три украинца попали в топ-250 самых перспективных футболистов

Центрбек Динамо опередил своих соотечественников в данном рейтинге.
Сегодня, 10:59
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images
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Специалисты CIES Football Observatory составили списки лучших молодых футболистов мира. Речь идет об исполнителях, рожденных от 2000 года и младше.

Сразу три футболиста из Украины попали в топ-250 самых перспективных. Первым идет центрбек Динамо Илья Забарный (129 место), далее расположился голкипер Зари Дмитрий Мацапура (200 место) и тройку замыкает вратарь Шахтера Анатолий Трубин (234 место).

Отметим, первую строчку в общем рейтинге занял вингер Реала Винисиус Жуниор. Среди известных футболистов лидирующие позиции в топе занимают Ансу Фати, Педри, Эдуардо Камавинга, Гави, Букайо Сака, Джуд Беллингем и Йошко Гвардиол.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может серьезно рассмотреть возможность приобретения Забарного.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Михаил Мудрик александр сирота Илья Забарный Анатолий Трубин Дмитрий Мацапура
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