Мудрик согласовал условия контракта с Арсеналом

Украинец может оказаться в лондонской команде.

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Михаил Мудрик может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Услугами 21-летнего футболиста активно интересуется лондонский Арсенал, который хочет заполучить игрока прямо сейчас.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, "канониры" уже согласовали с Мудриком условия личного контракта, который будет рассчитан на пять лет.

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Ожидается, что Арсенал заплатит за игрока 30 миллионов евро, однако до сих пор неизвестна позиция Шахтера.

В прошлом сезоне Мудрик провел 19 игр за донецкую команду, в которых забил два гола и выполнил девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера выбыл на полгода из-за травмы.