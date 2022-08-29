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Защитник Шахтера выбыл на полгода из-за травмы

Игрок получил разрыв крестообразной связки колена.
Сегодня, 19:29
Виктор Корниенко / ФК Шахтер Донецк
Виктор Корниенко / ФК Шахтер Донецк
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Защитник Шахтера Виктор Корниенко выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы.

23-летний футболист получил серьезное повреждение в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Кривбасса (1:0).

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Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, Корниенко диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

Игрока ожидает хирургическое вмешательство, после чего ориентировочный срок его восстановления составит шесть месяцев.

Напомним, что после двух сыгранных матчей в новом сезоне чемпионата Украины Шахтер имеет в своем активе четыре очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Виктор Корниенко
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