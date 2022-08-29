Защитник Шахтера выбыл на полгода из-за травмы

Защитник Шахтера Виктор Корниенко выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы.

23-летний футболист получил серьезное повреждение в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Кривбасса (1:0).

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Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, Корниенко диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

Игрока ожидает хирургическое вмешательство, после чего ориентировочный срок его восстановления составит шесть месяцев.

❗️ На Віктора Корнієнка чекає оперативне втручання й тривале відновлення.



Медичне обстеження показало розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Орієнтовний термін відновлення – 6 місяців.



🧡 Родина «Шахтаря» з тобою, Вікторе! Якнайшвидшого одужання! 🙏🏻 pic.twitter.com/GMQS1N5wCq — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 29, 2022

Напомним, что после двух сыгранных матчей в новом сезоне чемпионата Украины Шахтер имеет в своем активе четыре очка.