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Гол Бондаренко принес Шахтеру победу над Кривбассом

Донецкий клуб добыл первые три очка в рамках нового сезона чемпионата Украины.
Сегодня, 16:59
Шахтер - Кривбасс / УПЛ
Шахтер - Кривбасс / УПЛ
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В воскресенье, 28 августа, в рамках второго тура УПЛ Шахтер встречался с Кривбассом. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Игра до 74-й минуты была равной, однако защитник Кривбасса Никита Татарков получил вторую желтую карточку, тем самым оставив свою команду в меньшинстве.

Данным "подарком" от соперника воспользовался донецкий клуб. Хавбек Артем Бондаренко принес своим голом победу команде, отметившись после передачи Михаила Мудрика.

После двух туров Шахтер идет на 4 месте с 4 очками, а Кривбасс занимает 14 строчку, не набрав очков.

Шахтер - Кривбасс 1:0

Гол: Бондаренко, 77

Шахтер: Трубин – Михайличенко (Корниенко, 54, Очеретько, 72), Матвиенко, Кривцов (Бондарь, 63), Тейлор (Конопля, 53) – Степаненко – Мудрик, Судаков, Бондаренко, Петряк – Сикан (Зубков, 62).

Кривбасс: Сарнавский – Опанасенко (Шевченко, 66), Стецьков, Вернидуб, Якимец – Хомченовский, Хобленко (Банада, 75), Семенов – Волошин, Устименко (Дебелко, 82), Татарков.

Предупреждение: Татарков

Удаление: Татарков, 74

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер кривбасс
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