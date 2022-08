"Задание - выйти из группы": Кривцов оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для Шахтера

Мы говорили с Тарасом Степаненко. Он хотел в соперники Ливерпуль, но я напомнил, что на стадионе Селтика также поют "You will never walk alone". Так что услышим это собственными ушами.

