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"Задание - выйти из группы": Кривцов оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для Шахтера

Игрок "горняков" высказался о будущем участии в групповом раунде турнира.
Сегодня, 18:14
Сергей Кривцов / ФК Шахтер Донецк
Сергей Кривцов / ФК Шахтер Донецк
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Защитник Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Донецкая команда попала в группу F, где встретится с мадридским Реалом, немецким РБ Лейпциг и шотландским Селтиком.

"Это Лига чемпионов, и здесь все соперники сильны. Считаю, жеребьевка для нас хорошая. У нас какие-то трехгодичные циклы, сначала был Манчестер Сити, а вот теперь Реал. Будем с нетерпением ждать эти матчи.

Мы говорили с Тарасом Степаненко. Он хотел в соперники Ливерпуль, но я напомнил, что на стадионе Селтика также поют "You will never walk alone". Так что услышим это собственными ушами.

Первое задание - выйти из группы, но мы понимаем, какие серьезные у нас соперники, и будем биться в каждом матче", - приводит слова Кривцова официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT доступны полные результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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