Бавария, Барселона и Интер сыграют в одной группе Лиги чемпионов: результаты жеребьевки

В четверг, 25 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В ходе жеребьевки 32 участника этой стадии турнира были разбиты на четыре корзины и распределены на восемь групп по четыре команды.

Команды из одной национальной ассоциации не могли встретиться на этом этапе.

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По итогам жеребьевки своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов узнал единственный представитель Украины в турнире - донецкий Шахтер.

Лига чемпионов-2022/23, групповой этап

Группа А

Аякс (Нидерланды)

Ливерпуль (Англия)

Наполи (Италия)

Рейнджерс (Шотландия)

Группа B

Порту (Португалия)

Атлетико Мадрид (Испания)

Байер (Германия)

Брюгге (Бельгия)

Группа C

Бавария (Германия)

Барселона (Испания)

Интер Милан (Италия)

Виктория Пльзень (Чехия)

Группа D

Айнтрахт Франкфурт (Германия)

Тоттенхэм (Англия)

Спортинг (Португалия)

Марсель (Франция)

Группа E

Милан (Италия)

Челси (Англия)

Зальцбург (Австрия)

Динамо Загреб (Хорватия)

Группа F

Реал Мадрид (Испания)

РБ Лейпциг (Германия)

Шахтер (Украина)

Селтик (Шотландия)

Группа G

Манчестер Сити (Англия)

Севилья (Испания)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Копенгаген (Дания)

Группа H

ПСЖ (Франция)

Ювентус (Италия)

Бенфика (Португалия)

Маккаби Хайфа (Израиль)

Команды, которые займут первые и вторые места в группах, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Команды, финишировавшие третьими, продолжат участие в Лиге Европы.

Групповой этап Лиги чемпионов-2022/23 стартует 6/7 сентября, а завершится 1/2 ноября. Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 7 ноября.