Бавария, Барселона и Интер сыграют в одной группе Лиги чемпионов: результаты жеребьевки
В четверг, 25 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.
В ходе жеребьевки 32 участника этой стадии турнира были разбиты на четыре корзины и распределены на восемь групп по четыре команды.
Команды из одной национальной ассоциации не могли встретиться на этом этапе.
Читай также: Круто, нормально, просто жах: про можливих суперників Шахтаря в Лізі чемпіонів
По итогам жеребьевки своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов узнал единственный представитель Украины в турнире - донецкий Шахтер.
Лига чемпионов-2022/23, групповой этап
Группа А
Аякс (Нидерланды)
Ливерпуль (Англия)
Наполи (Италия)
Рейнджерс (Шотландия)
Группа B
Порту (Португалия)
Атлетико Мадрид (Испания)
Байер (Германия)
Брюгге (Бельгия)
Группа C
Бавария (Германия)
Барселона (Испания)
Интер Милан (Италия)
Виктория Пльзень (Чехия)
Группа D
Айнтрахт Франкфурт (Германия)
Тоттенхэм (Англия)
Спортинг (Португалия)
Марсель (Франция)
Группа E
Милан (Италия)
Челси (Англия)
Зальцбург (Австрия)
Динамо Загреб (Хорватия)
Группа F
Реал Мадрид (Испания)
РБ Лейпциг (Германия)
Шахтер (Украина)
Селтик (Шотландия)
Группа G
Манчестер Сити (Англия)
Севилья (Испания)
Боруссия Дортмунд (Германия)
Копенгаген (Дания)
Группа H
ПСЖ (Франция)
Ювентус (Италия)
Бенфика (Португалия)
Маккаби Хайфа (Израиль)
Команды, которые займут первые и вторые места в группах, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Команды, финишировавшие третьими, продолжат участие в Лиге Европы.
Групповой этап Лиги чемпионов-2022/23 стартует 6/7 сентября, а завершится 1/2 ноября. Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 7 ноября.