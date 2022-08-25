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Бавария, Барселона и Интер сыграют в одной группе Лиги чемпионов: результаты жеребьевки

УЕФА провел жеребьевку групповой стадии главного европейского клубного турнира.
Сегодня, 20:05
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов / Getty Images
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов / Getty Images
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В четверг, 25 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В ходе жеребьевки 32 участника этой стадии турнира были разбиты на четыре корзины и распределены на восемь групп по четыре команды.

Команды из одной национальной ассоциации не могли встретиться на этом этапе.

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По итогам жеребьевки своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов узнал единственный представитель Украины в турнире - донецкий Шахтер.

Лига чемпионов-2022/23, групповой этап

Группа А

Аякс (Нидерланды)
Ливерпуль (Англия)
Наполи (Италия)
Рейнджерс (Шотландия)

Группа B

Порту (Португалия)
Атлетико Мадрид (Испания)
Байер (Германия)
Брюгге (Бельгия)

Группа C

Бавария (Германия)
Барселона (Испания)
Интер Милан (Италия)
Виктория Пльзень (Чехия)

Группа D

Айнтрахт Франкфурт (Германия)
Тоттенхэм (Англия)
Спортинг (Португалия)
Марсель (Франция)

Группа E

Милан (Италия)
Челси (Англия)
Зальцбург (Австрия)
Динамо Загреб (Хорватия)

Группа F

Реал Мадрид (Испания)
РБ Лейпциг (Германия)
Шахтер (Украина)
Селтик (Шотландия)

Группа G

Манчестер Сити (Англия)
Севилья (Испания)
Боруссия Дортмунд (Германия)
Копенгаген (Дания)

Группа H

ПСЖ (Франция)
Ювентус (Италия)
Бенфика (Португалия)
Маккаби Хайфа (Израиль)

Команды, которые займут первые и вторые места в группах, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Команды, финишировавшие третьими, продолжат участие в Лиге Европы.

Групповой этап Лиги чемпионов-2022/23 стартует 6/7 сентября, а завершится 1/2 ноября. Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится 7 ноября.

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