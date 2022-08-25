Круто, нормально, просто жах: про можливих суперників Шахтаря в Лізі чемпіонів

При перегляді жеребкувань того чи іншого турніру, того чи іншого виду спорту у фанатів тієї чи іншої команди, коли вона дізнається свого майбутнього суперника, виникає три різні реакції:

О, круто - коли суперник на папері слабший, або ж хоча просто такий, з яким твоїй команді по силам боротися;

Ну, нормально - коли опонент досить потужний, але при правильному збігу обставин з ним можна і треба боротися;

Це просто жах - коли ти не віриш в те, що твоя улюблена команда зможе пройти/обіграти цього суперника.

Уже сьогодні, 25 серпня, пройде жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів, учасником якого буде донецький Шахтар. "Гірники" потрапили в третій кошик і ISPORT спробував розділити їхніх можливих суперників на ті самі три категорії.

Перший кошик

Враховуючи нинішній Шахтар та команди, які можуть потрапити до однієї групи з донецькою командою, - всі складні. Однак є ті, хто був би більш бажаним.

Категорія "О, круто"

Айнтрахт

Айнтрахт в минулому році виграв Лігу Європи. Склад послабшав, хоч не так як у Шахтаря, але все одно. Зараз сезон німецька команда почала слабко, набравши два бали у трьох турів. Тому для української команди – це найкращий варіант.

Категорія "Ну, нормально"

Порту

Порту в минулому сезоні виграв чемпіонат Португалії. Команда дуже яскрава, перспектива. Але в цьому списку Порту лише через те, що інші команди не залишать жодних шансів Шахтарю.

Аякс

Аякс влітку кардинально змінився: новий головний тренер, лідер покинули команди, а тому потрібен час, щоб побудувати нову команду.

Влітку Шахтар грав з Аяксом та програв – 1:3. Звичайно, це лише підготовка, але були моменти, коли Шахтар грав гарно. Тому може повезе?

Категорія "Це жах"

Реал

Реал – виграв чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів в минулому сезоні. Зараз команда Карло Анчелотті – один із найголовніших претендентів на перемогу.

Звичайно, можно говорити про диво Шерифа, але це буває не досить часто. Можна згадати тріумф Шахтаря в Мадриді, але той був зовсім інший Шахтар. Зараз ситуація кардинально інша.

Манчестер Сіті

Манчестер Сіті – команда Хосепа Гвардіоли майже не дає нікому шансів на груповому етапі. В плей-офф, ще може, а ось в групі Шахтарю робить нічого буде, якщо потрапить на Манчестер Сіті.

Мілан

Мілан, напевно, найслабкіша із всіх топів даного кошика. Чому так? Згадайте минулий розіграш, коли міланська команда не вийшла навіть у плей-офф Ліги Європи. Однак зараз Мілан в статусі чемпіона Італії, а тому йому небажано вилітати з Ліги чемпіонів одразу.

Баварія

Кілька років тому Шахтар вдома зіграв внічию з Баварією, однак на виїзді був знищений – 0:7. Це була команда – одна із найкращою в історії донецького клубу, тому зараз немає на що розраховувати взагалі.

ПСЖ

ПСЖ – команда, яка мріє виграти Лігу чемпіонів. З першого туру французький колектив покаже прагнення виграти турнір, бажаний турнір. Тому це точно не піде на користь Шахтарю, лише в якості досвіду, але можливий такий варіант програшу з великим результатом, що означає дуже поганий досвід.

Другий кошик

Враховуючи нинішній Шахтар та команди, які можуть потрапити до однієї групи з донецькою командою, - всі складні. Однак є ті, хто був би більш бажаним.

Категорія "о, круто"

Севілья

Звичайно, іспанський клуб далеко не подарунок, але другий кошик нинішньої Ліги чемпіонів настільки сильний, що саме Севілья виглядає однією з найслабших команд в ньому. Тим більше, старт сезону в андалусійців зовсім не вдався – одне очко в двох матчах чемпіонату.

РБ Лейпціг

Ще одна команда, яка провалила початок свого чемпіонату. На рахунку "биків" дві нічиї і поразка в трьох матчах. Якщо б вони були суперниками Шахтаря і не набрали форму до очних матчів, то це було б дуже круто.

Категорія "ну, нормально"

Тоттенгем

Оновлена команда Антоніо Конте наразі є одним з лідерів чемпіонату, але, чесно кажучи, їхня гра не вражає. Тому, якщо зорі на небі зійдуться правильно, з цією командою можна тягатися.

Атлетико

Команда Чоло Сімеоне не так просто увійшла в сезон і вже встигла "розчарувати" своїх фанатів, програвши на своєму полі Вільярреалу. Атлетико може бути як машиною по здобуванню очок, так і втрачати їх в тих місцях, де цього не очікуєш.

Ювентус

Туринці в першому турі легко розібралися з Сассуоло, але вже в наступному показали, що проблеми у них досі існують – не змогли забити Сампдорії. Тим не менше, ця команда цілком могла б бути і в наступній категорії.

Категорія "це жах"

Ліверпуль та Челсі

Ці команди розглядали як можливих суперників Ман Сіті в боротьбі за трофей чемпіона Англії, але початок сезону в них не склався. Обидва клуби зараз знаходяться в другій половині таблиці АПЛ. Але… хто захоче їх в суперники? Відповідь: ніхто.

Барселона

Багато хто очікує від Барси провалу в цьому сезоні, але чим ближче до кінця літа, тим більше здається, що Хаві в цьому році зможе привести команду до найвищих позицій і зараз з цією командою не хотілося б зустрічатися.

Четвертий кошик

Категорія "О, круто"

Маккабі Хайфа

Ізраїльська команда пройшла одразу три етапи кваліфікації Ліги чемпіонів, в яких здолала не останні в Європі Олімпіакос та Црвену Звезду, а також пройшла кіпрський Аполлон (після домашньої перемоги 4:0, дозволили собі програти на виїзді 0:2).

Але мало хто буде сперечатися, що ця команда на папері виглядає найсолодшим суперником для "гірників". Тим більше, півтора року тому Шахтар вже грав з Маккабі, тільки з Тель-Авіва, і виграв обидва матчі. Цікаво, що ту команду тренував нинішній наставник Зорі Патрік ван Леувен.

Копенгаген

Датський колектив прийняв участь лише в плей-офф раунді кваліфікації, де обіграв турецький Трабзанспор (2:1).

Копенгаген – досвідчена команда, яка є майже постійним учасником Ліги чемпіонів. Але, враховуючі статус інших клубів, Копенгаген для Шахтаря бачиться гарним варіантом.

Вікторія Плзєнь

Мало, хто сумнівався, що Вікторія Плзєнь буде в груповому етапі. Чеська команда пройшла три етапи відбору, де перемогла: ХІК (7:1), Шериф (4:2) та Карабах (2:1).

Вікторія Плзєнь – досвідчена команда, але зірок з неба не хапає. Тому майже постійно команда займає останнє місце в групі. Тому Шахтарю пощастить, якщо дістанеться ця команда.

Категорія "Ну, нормально"

Селтік

Селтік потрапив до ліги чемпіонів одразу, вигравши чемпіонат Шотландії. Клуб не хапає зірок, але назвати гарним варіантом для нинішнього Шахтаря – складно.

Шотландці – бойова команда, а отже на полі завжди багато боротьби, верхових дуелів. Якщо, Шахтар зможе протиставити щось цьому, то результат вдасться здобути.

Брюгге

Брюгге – найкраща команда Бельгії, яка одразу потрапила до групової стадії Ліги чемпіонів. За бельгійську команду виступає Едуард Соболь, який входить в основну обійму гравців.

Бельгійська команда не хапає зірок з неба, але завжди може нав’язати боротьбу суперникові, хоч там клуб не зірковий, хоч і зірковий. Проблема – відсутність стабільних результатів в еврокубках, а тому Шахтар має шанси зачепитись за результат.

Динамо Загреб

Динамо Загреб – представник Хорватії, свій шлях розпочинала з другого етапу. Спочатку клуб вибив Шкупі (3:2), потім здолав Лудогорець (6:3) і наостанок обіграв Буде-Глімт (4:2).

Шахтар в минулому грав з Динамо на груповому етапі, де двічі зіграли команди внічию (3:3, 2:2). Тоді фарт допоміг нам набрати бал, тому якщо зараз повезе, то теж можемо отримати залікові пункти.

Категорія "Це жах"

Марсель

Марсель – віце-чемпіон Франції. На цьому можна зупинитись. Французький колектив – найсильніший з четвертого кошику, і тут мова йде не тільки про Шахтар. Навіть фаворити турніру не хотіли би грати з Марселем.

Рейнджерс

Рейнджерс – фіналіст Ліги Європи, який зараз у кваліфікації пройшов Рояль Уніон (3:2) та ПСВ (3:2). Такі результати кажуть, що шотландці – команда з характером, досвідом, майстерність. Гравці ж на радарі гарних європейських команд.

Шахтар та Рейнджерс зможуть показати видовищний футбол, однак перевага точно буде на боці Рейнджерс.