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Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Донецкая команда будет единственным представителем Украины в главном клубом турнире Европы.
Сегодня, 19:53
Шахтер получил соперников в группе Лиги чемпионов / Getty Images
Шахтер получил соперников в группе Лиги чемпионов / Getty Images
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В четверг, 25 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Единственным представителем Украины на этой стадии турнира будет донецкий Шахтер, который попал в третью корзину. Таким образом, соперниками "горняков" не могли стать Боруссия Дортмунд (Германия), Зальцбург (Австрия), Интер (Италия), Наполи (Италия), Спортинг (Португалия), Бенфика (Португалия), Байер (Германия).

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По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов Шахтер попал в квартет F, в котором из первой корзины ему достался мадридский Реал, из второй - немецкий РБ Лейпциг, а из четвертой - шотландский Селтик.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 6/7 сентября, а завершится 1/2 ноября.

Напомним, на ISPORT доступны полные результаты жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов-2022/23.

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