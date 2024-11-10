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Шахтер - Заря: Обзор и результат матча УПЛ 10.11.2024

"Горняки" смогли вернуться в игру, пропустив первыми.
Сегодня, 17:34
Шахтер - Заря / Getty Images
Шахтер - Заря / Getty Images

В рамках 13-го тура украинской Премьер-Лиги Шахтер встретился с Зарей.

В течение первой половины встречи игра была относительно равной, хотя, «горняки» гораздо больше владели мячом, но не могли выжать из этого владения опасность.

Зато, Заря смогла воспользоваться на максимум тем небольшим промежутком времени, в который они могли что-то создавать, забив единственный гол в первой 45-минутке. Его голом стал Александр Яцык, который прорвался мимо нескольких игроков соперника и отправил мяч элегантным ударом в дальний угол ворот.

Во время перерыва тренерский штаб и игроки Шахтера, похоже, сделали нужные выводы, ведь сразу начали играть намного острее, и, как следствие, на 51-ой минуте заработали пенальти. 11-метровый реализовал Артем Бондаренко.

На этом натиск подопечных Марино Пушича не остановился и уже через три минуты они вышли вперед. Автором гола стал Кевин.

В последние мгновения поединка преимущество донетчан стало еще более уверенным, ведь Джордан срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счет на табло

Таким образом, Шахтер не позволил конкурентам в лице Динамо и Александрии еще сильнее оторваться от себя, а Заря не воспользовалась поражением Руха и не поднялась в турнирной таблице.

Статистика матча УПЛ Шахтер - Заря

Шахтер - Заря 3:1

Голы: Бондаренко (пен), 51 Кевин, 54, Джордан (автогол), 90+3 - Яцык, 31

Удары: 11 - 1

Удары в створ ворот: 3 - 1

Владение мячом: 71% - 29

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря шахтер

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