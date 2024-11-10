Ямаль получил повреждение в матче Лиги чемпионов

В рамках 13 тура чемпионата Испании Барселона встретится с Реал Сосьедадом.

В заявке на этот матч отсутствует Ламин Ямаль. Причиной тому является повреждение в игре против Црвены Звезды.

Вингер каталонцев получил контузию в поединке против сербов и до сих пор испытывает дискомфорт.

Зато Пау Кубарси, который в том же матче получил жуткую травму во встрече против Реал Сосьедада сыграет в первых минут. Играть он будет в специальной защитной маске.

Матч Барселона - Реал Сосьедад состоится сегодня в 22:00.

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