Кубарси тренируется в уникальной маске после страшного удара шипами в лицо.

Юный защитник Барселоны Пау Кубарси вернулся к тренировкам команды после страшной травмы, которую он получил в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды.

Тогда испанцу повредили лицо, из-за чего 17-летний футболист должен заниматься в специальной защитной экипировке.

Маска выполнена таким образом, что прикрывает поврежденную правую щеку Кубарси.

В нынешнем сезоне центральный защитник является основным игроком команды и уже провел 16 поединков во всех турнирах, имеет на своем счету один ассист.

Ранее Кубарси также рассказал, как ему удается совмещать футбол и обучение в старших классах школы.

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