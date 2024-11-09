Кубарси тренируется в уникальной маске после страшного удара шипами в лицо.
Защитник Барселоны возобновил занятия после травмы.
Юный защитник Барселоны Пау Кубарси вернулся к тренировкам команды после страшной травмы, которую он получил в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды.
Тогда испанцу повредили лицо, из-за чего 17-летний футболист должен заниматься в специальной защитной экипировке.
Маска выполнена таким образом, что прикрывает поврежденную правую щеку Кубарси.
В нынешнем сезоне центральный защитник является основным игроком команды и уже провел 16 поединков во всех турнирах, имеет на своем счету один ассист.
Ранее Кубарси также рассказал, как ему удается совмещать футбол и обучение в старших классах школы.
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