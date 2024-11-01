Защитник Барселоны рассказал, как совмещает футбол и школу

Защитник Барселоны Пау Кубарси признался, что нелегко совмещать школу и футбол.

Напомним, что 17-летний игрок сейчас учиться на последнем году в школе, и вынуден иногда пропускать занятия из-за футбола.

"Я тренируюсь утром и в три часа дня иду на занятия. Учителя приезжают в Ла Масию, и я учусь до восьми вечера. Если есть Лига чемпионов, мне приходится просить конспекты или наверстывать упущенное на следующий день.

Иногда учиться сложно, но я бы хотел изучать маркетинг или деловое администрирование. Но сначала мне нужно закончить школу, а там посмотрим", приводит слова защитника AS.

Ранее также сообщалось, что Винисиус хочет самую большую зарплату в Реале.

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