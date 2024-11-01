Винисиус претендует на самую большую зарплату в Реале

Именно потому бразилец не подписывает новый контракт.

Вингер Реала Винисиус Жуниор ждет удобного момента, чтобы продлить контракт, утверждает Relevo.

Напомним, ранее стало известно, что Реал намерен продлить звездного бразильца, однако тот не спешит подписывать новый контракт.

Как утверждает издание, после поражения на Золотом мяче Винисиус потерял козырь, которым хотел затребовать себе первую зарплату в команде.

На текущий момент бразилец зарабатывает 10 млн евро в год - столько же, сколько и Беллингем. Больше этих двоих зарабюатывают только Давид Алаба (10,8 млн) и Килиан Мбаппе (15 млн).

Теперь Винисиус намерен подождать слоедующего удобного шанса, чтобы вынудить Реал дать ему самую большую зарплату в клубе. До тех пор он вряд ли подпишет новый контракт.

Ранее также Пети заявил, что Беллингем не может играть в полную силу.

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