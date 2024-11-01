Пети - о Беллингеме: Сейчас он лишь тень того, на что способен

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети заявил, что в этом сезоне Джуд Беллингем не показывает свой лучший футбол.

У английского хавбека лишь три ассиста в 11-ти матчах текущегшо сезона.

Пети уверен, что Джуд не может показывать свой лучший футбол из-за огромного давления на него самого.

"Джуду Беллингему приходится играть на правом фланге. Я думаю, он находится под огромным давлением, потому что в прошлом сезоне установил для себя очень высокую планку, а сейчас он лишь тень того, на что способен.

Беллингем был великолепен в прошлом сезоне и всегда улыбался, но сейчас я не видел его улыбающимся ни разу. Это признак того, что он, вероятно, не получает такого удовольствия от футбола, как раньше", - цитирует экс-футболиста Goal.

Ранее также сообщалось, что Куртуа вернулся к тренировкам.

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