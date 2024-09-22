Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Ман Сити
Украинец не сыграет в одном из главных матчей сезона.
В рамках 5-го тура АПЛ Ман Сити встретится с Арсеналом.
Наставники команд в лице Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты определились с составами.
Оба коллектива выйдут в своих оптимальных составах.
Отметим, что в заявке "канониров" вновь отсутствует Александр Зинченко, который продолжает лечить повреждения.
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