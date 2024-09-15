В Арсенале объяснили, почему Зинченко не попал в заявку на дерби с Тоттенхэмом
В воскресенье, 15 сентября, Тоттенхэм принимает на своем поле Арсенал в матче четвертого тура английской Премьер-лиги.
В заявку "канониров" на северолондонское дерби не попали капитан команды Мартин Эдегор и украинский защитник Александр Зинченко.
⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2024
©️ Jorginho skippers the side
🪄 Trossard pulling the strings
⚡️ Martinelli out on the wing
Let's make it count, Gunners ✊ pic.twitter.com/5P7oGVRnUc
В Арсенале их отсутствие объяснили травмами.
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"Мартин Эдегор и Александр Зинченко не попали в состав из-за травм лодыжки и голени соответственно", - сообщила пресс-служба "канониров".
Ранее сообщалось, что Эдегор может пропустить несколько недель из-за травмы.
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