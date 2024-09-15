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В Арсенале объяснили, почему Зинченко не попал в заявку на дерби с Тоттенхэмом

Украинский защитник не смог принять участие в матче АПЛ.
Сегодня, 17:08
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В воскресенье, 15 сентября, Тоттенхэм принимает на своем поле Арсенал в матче четвертого тура английской Премьер-лиги.

В заявку "канониров" на северолондонское дерби не попали капитан команды Мартин Эдегор и украинский защитник Александр Зинченко.

В Арсенале их отсутствие объяснили травмами.

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"Мартин Эдегор и Александр Зинченко не попали в состав из-за травм лодыжки и голени соответственно", - сообщила пресс-служба "канониров".

Ранее сообщалось, что Эдегор может пропустить несколько недель из-за травмы.

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