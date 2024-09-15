В Арсенале объяснили, почему Зинченко не попал в заявку на дерби с Тоттенхэмом

Украинский защитник не смог принять участие в матче АПЛ.

В воскресенье, 15 сентября, Тоттенхэм принимает на своем поле Арсенал в матче четвертого тура английской Премьер-лиги.

В заявку "канониров" на северолондонское дерби не попали капитан команды Мартин Эдегор и украинский защитник Александр Зинченко.

⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔴



©️ Jorginho skippers the side

🪄 Trossard pulling the strings

⚡️ Martinelli out on the wing



Let's make it count, Gunners ✊ pic.twitter.com/5P7oGVRnUc — Arsenal (@Arsenal) September 15, 2024

В Арсенале их отсутствие объяснили травмами.

Читай также: Арсенал объявил о продлении контракта с Артетой

"Мартин Эдегор и Александр Зинченко не попали в состав из-за травм лодыжки и голени соответственно", - сообщила пресс-служба "канониров".

Ранее сообщалось, что Эдегор может пропустить несколько недель из-за травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!