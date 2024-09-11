iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Капитан Арсенала пропустит несколько недель из-за травмы

Мартин Эдегор получил повреждение в матче за сборную Норвегии.
Вчера, 21:54
Эдегор получил травму / Getty Images
Эдегор получил травму / Getty Images

Тренерский штаб лондонского Арсенала потерял на несколько недель своего капитана Мартина Эдегора.

Полузащитник получил повреждение голеностопа в матче за сборную Норвегии в Лиге наций против Австрии (2:1).

Читай также: Капитан Арсенала травмировался в матче за сборную

Как сообщает VG.no, 25-летнему футболисту удалось избежать перелома и теперь он приступит к восстановлению. Предполагается, что на реабилитацию ему потребуется по меньшей мере три недели.

"Восстановление от таких травм голеностопного сустава часто занимает не менее трех недель", - сообщил врач сборной Норвегии Ола Санд.

Отметим, что в нынешнем сезоне Одегор провел за Арсенал три матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что новичок Арсенала выбыл на несколько месяцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Норвегии Арсенал Лондон мартин эдегор

Статьи по теме

"Очень плохой вид": тренер сборной Норвегии - о травме Эдегора "Очень плохой вид": тренер сборной Норвегии - о травме Эдегора
Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт
Экс-звезда Вест Хэма сделала щедрое пожертвование воспитаннику клуба, который борется с раком мозга Экс-звезда Вест Хэма сделала щедрое пожертвование воспитаннику клуба, который борется с раком мозга
От Забарного к Зинченко: Арсенал подписал нового голкипера От Забарного к Зинченко: Арсенал подписал нового голкипера
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: Нидерланды - Германия, Украина - Чехия, матчи Лиги наций и Украина в отборе на Евро U-21
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей восьмого тура
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Бокс23:59
"Скоро увидимся": Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри
Формула 123:35
Пилот МакЛарен оконфузился с неуместным фото 11 сентября
Украина22:50
"Звонил президент": Суркис назвал клуб, который делал предложение по Шапаренко
Лига наций22:39
"Лучше играть на пустом стадионе": Вингер сборной Чехии раскритиковал своих болельщиков за матч с Украиной
Европа22:10
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
Европа21:54
Капитан Арсенала пропустит несколько недель из-за травмы
Бокс21:40
Усик назвал свою мотивацию в реванше с Фьюри
Украина21:10
"Ваша дочь - проститутка": Поворознюк наехал на бывшего пресс-секретаря сборной Украины
Лига наций20:50
"Играли словно на выезде": Хавбека сборной Чехии шокировало количество украинцев на матче Лиги наций
Европа20:34
Названа клаусула, которая будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK