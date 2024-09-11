Капитан Арсенала пропустит несколько недель из-за травмы
Тренерский штаб лондонского Арсенала потерял на несколько недель своего капитана Мартина Эдегора.
Полузащитник получил повреждение голеностопа в матче за сборную Норвегии в Лиге наций против Австрии (2:1).
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Как сообщает VG.no, 25-летнему футболисту удалось избежать перелома и теперь он приступит к восстановлению. Предполагается, что на реабилитацию ему потребуется по меньшей мере три недели.
"Восстановление от таких травм голеностопного сустава часто занимает не менее трех недель", - сообщил врач сборной Норвегии Ола Санд.
Отметим, что в нынешнем сезоне Одегор провел за Арсенал три матча, не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что новичок Арсенала выбыл на несколько месяцев.
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