Макларен переманил ключевого специалиста из Ред Булл
Уилл Кортни сменил команду после 14-ти лет работы.
Макларен удалось переманить важного специалиста из Ред Булл, пишет BBC.
Главный гоночный стратег "быков" Уилл Кортни перейдет в команду из Уокинга в ближайшее время.
Отметим, что Кортни проработал в Ред Булл 14 лет, он пришел в команду, когда та еще была Ягуаром и работал вместе с главным инженером по стратегии.
В Макларен специалист займет место пост спортивного директора и будет отчитываться непосредственно перед гоночным директором Рандипом Сингхом.
В Уокинге уже некоторое время работает Роб Маршалл, которого также переманили из Ред Булл.
Ранее также Ферстаппен намекнул на возможный уход из Формулы-1.
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