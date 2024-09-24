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Макларен переманил ключевого специалиста из Ред Булл

Уилл Кортни сменил команду после 14-ти лет работы.
Сегодня, 19:05
Уилл Кортни / Getty Images
Уилл Кортни / Getty Images

Макларен удалось переманить важного специалиста из Ред Булл, пишет BBC.

Главный гоночный стратег "быков" Уилл Кортни перейдет в команду из Уокинга в ближайшее время.

Отметим, что Кортни проработал в Ред Булл 14 лет, он пришел в команду, когда та еще была Ягуаром и работал вместе с главным инженером по стратегии.

В Макларен специалист займет место пост спортивного директора и будет отчитываться непосредственно перед гоночным директором Рандипом Сингхом.

В Уокинге уже некоторое время работает Роб Маршалл, которого также переманили из Ред Булл.

Ранее также Ферстаппен намекнул на возможный уход из Формулы-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ред Булл

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