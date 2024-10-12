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Автоспорт

Мик Шумахер рассматривается в качестве второго пилота Заубер на 2025 год

Считается, что это может быть его последним шансом вернуться на стартовую решетку Формулы-1.
Сегодня, 17:38
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

Мик Шумахер стал одним из претендентов на место в команде Заубер, принадлежащей Ауди, сообщает Motorsport.

Руководитель Ауди Маттиа Бинотто рассматривает вариант с приглашением 25-летнего немца на роль второго пилота в следующем сезоне.

При этом Бинотто уточнил, что команда еще не определилась с тем, что кого она выберет в качестве напарника Нико Хюлькенберга.

"Мы можем позволить себе роскошь не торопиться, поскольку все остальные команды определились со своими составами", — заявил итальянец.

"Есть два существенных варианта: с одной стороны, опыт, который поможет нам встать на путь роста. С другой – молодой, талантливый гонщик, который может сопровождать нас на пути к вершине".

Источник: Getty Images

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Отвечая конкретно на вопрос о Шумахере, которого Бинотто знал еще со времен Феррари, Маттиа сказал: "Мы определенно оцениваем его".

"Я встретил его и поговорил с ним. Я знаю его давно, поскольку он был в академии Феррари. Я знаю его сильные стороны и преимущества. Он — одно из имен, которые мы имеем в виду".

Напомним, что Последние два сезона сын Михаэля Шумахера выступает в роли резервного пилота Мерседес, потеряв до этого место в Хаас после сезона-2022.

Он претендовал на место в Альпин, но французская команда решила довериться молодому Джеку Дуэну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер ауди Мик Шумахер

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