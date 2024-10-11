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Автоспорт

Тойота сделала четкое заявление относительно своих планов на Формулу-1

Компания ограничиться сотрудничеством с Хаас.
Сегодня, 21:04
Тойота / Getty Images
Тойота / Getty Images

Генеральный директор спортивного подразделения Тойота Масайя Кадзи сделал заявление, касательно планов компании.

Напомним, ранее Хаас объявил о техническом сотрудничестве с японским автопроизводителем. Очевидно, многие предположили, что у Тойота есть планы на Формулу-1.

Однако Кадзи заявил, что компания намерена ограничиться сотрудничеством с Хаас, на текущий момент у компании нет других планов.

"Мы не планируем создавать команду в Формуле-1. Мы сделали наилучший для Тойота на данный момент выбор – в пользу технического сотрудничества с Хаас.

Что касается силовой установки, то прямо сейчас, к сожалению, у Тойота также нет планов поставлять двигатели для Формулы-1", - приводит слова функционера RaceFans.

Ранее также чемпион Формулы-1 сравнил Астон Мартин и ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тойота

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