Ожье завоевал титул WRC и повторил рекорд Леба

Француз стал чемпионом мира по ралли.
Вчера, 13:40       Автор: Антон Федорцив
Себастьен Ожье / Getty Images
Себастьен Ожье / Getty Images

Гонщик Тойота Себастьен Ожье вернулся на вершину мирового ралли. Легендарный пилот завоевал титул по итогам Ралли Саудовской Аравии

Для опытного француза чемпионство стало девятым. По этому показателю он сравнялся с соотечественником Себастьеном Лебом. Теперь французы делят рекорд по количеству титулов.

В первый раз Ожье выиграл чемпионат в 2013 году. До сих пор последний титул был датирован 2021-м. С тех пор дважды триумфовал финский гонщик Калле Рованперя и бельгиец Тьерри Невилль.

Тем временем антирекордсмен Формулы-1 Адриан Сутиль оказался в изоляторе по подозрению в мошенничестве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тойота Себастьен Ожье Себастьен Леб

