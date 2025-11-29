Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор

Немец снова испытывает проблемы с законом.

Экс-гонщик Спайкер, Форс Индия и Заубер Адриан Сутиль арестован полицией Штутгарта. Правоохранители подозревают спортсмена в мошенничестве, сообщает Motorsport-Magazin.

Задержание немецкого пилота произошло в рамках международной спецоперации. Сутиль стал подозреваемым в присвоении средств. Мошеннические действия он якобы совершил в составе организованной группы.

Сутиль в 2007-2011, 2013-2014 гг. выступал в Формуле-1. Немцу принадлежит антирекорд по количеству гран-при без подиумов (128). В 2011 году он получил 18 месяцев условно за нападение на человека в ночном клубе Шанхая.

К слову, пилот Макларен Оскар Пиастри выиграл спринт-квалификацию на Гран-при Катара.

