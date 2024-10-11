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Чемпион Формулы-1 сравнил Астон Мартин с ПСЖ

Нико Росберг уверен, что один Ньюи не принесет команде победу.
Сегодня, 17:59
Нико Росберг / Getty Images
Нико Росберг / Getty Images

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг сравнил Астон Мартин с ПСЖ.

Такое заявление экс-пилот сделал по поводу подписания командой Эдриана Ньюи.

Росберг убежден, что гениальный инженер не сумеет в одиночку сделать болид, который принесет команде победу. Точно так же, как ПСЖ не выиграл Лигу чемпионов благодаря Месси и Неймару.

"Посмотрите на ПСЖ в футболе. У них одновременно были Месси, Неймар и Мбаппе – трое из числа лучших игроков в истории. И остальная команда тоже была очень неплохой.

Но они так и не выиграли Лигу чемпионов. Конечно, это здорово, когда в команду приходят великие гении игры, лучшие тренеры и так далее. Но им всем нужно ужиться друг с другом, достичь оптимального уровня работы. Потому что вы всегда хороши настолько, насколько хороша ваша команда, когда вы работаете сообща.

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Эдриан Ньюи в одиночку не сможет создать машину, которая выиграет чемпионат. Ему нужна помощь остальной команды. Безусловно, он может задать для них верное направление, обеспечить хорошее руководство, но ему все равно будет нужно, чтобы остальная команда соответствовала уровню", - цитирует Росберга Motorsportweek.

Ранее также Хаас объявил о сотрудничестве с Тойота.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин

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