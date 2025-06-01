iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Пиастри повторил призовое достижение Сенны и Хэмилтона

Победа в Барселоне стала особенной для австралийца.
Вчера, 20:46       Автор: Антон Федорцив
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот Макларен Оскар Пиастри выиграл Гран-при в Испании. Подиум на трассе Каталунья-Монтмело стал восьмым подряд для австралийского гонщика.

Пиастри стал лишь третьим пилотом в истории британской конюшни с таким достижением. В сезоне-1988 на пьедестал 8 раз подряд взошел бразильский чемпион Айртон Сенна. А в сезоне-2007 этот результат повторил британец Льюис Хэмилтон.

В общем зачете пилотов Пиастри укрепил лидерство. Австралиец набрал 186 очков. Он на десяток пунктов оторвался от партнера по команде Ландо Норриса.

Тем временем чемпион-2016 Нико Росберг удивился отсутствию черного флага для Макса Ферстаппена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Льюис Хэмилтон Айртон Сенна Оскар Пиастри

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Руководитель Макларен обвинил другую команду в растрате ресусов ФИА Руководитель Макларен обвинил другую команду в растрате ресусов ФИА
Еще два пилота получили штрафы по итогам квалификации Гран-при Монако Еще два пилота получили штрафы по итогам квалификации Гран-при Монако

Видео

Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер
Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: решающие матчи за два места в УПЛ, финал юношеского Евро-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос-2025
просмотров

Последние новости

Бокс19:55
"Моя новая глава": Гвоздик назвал дату следующего боя
Киберспорт19:53
Passion UA попробуют еще раз пробиться в закрытую квалификацию TI-2025
Европа19:47
Бавария начала переговоры с лидером Милана
Киберспорт19:30
BLAST.tv Austin Major 2025: формат турнира, расписание и результаты
Бокс19:10
"Сломал меня": Гвоздик вспомнил поражение от Бетербиева
Украина18:57
Журналист назвал претендентов на пост главного тренера Александрии
Олимпийские виды18:40
Харлан: Начинаю входить в тренировочный процесс
Европа18:28
ПСЖ может выкупить лучшего вратаря Лиги 1
Бокс18:14
Паркер назвал возможного соперника на следующий бой
Европа17:58
Сарри официально вернулся в Лацио
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK