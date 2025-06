Пиастри повторил призовое достижение Сенны и Хэмилтона

Пилот Макларен Оскар Пиастри выиграл Гран-при в Испании. Подиум на трассе Каталунья-Монтмело стал восьмым подряд для австралийского гонщика.

Пиастри стал лишь третьим пилотом в истории британской конюшни с таким достижением. В сезоне-1988 на пьедестал 8 раз подряд взошел бразильский чемпион Айртон Сенна. А в сезоне-2007 этот результат повторил британец Льюис Хэмилтон.

