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Автоспорт

Чемпион Формулы-1 заявил, что Ферстаппен должен был быть дисквалифицирован

Росберг считает, что Макс избежал серьезного наказания.
Вчера, 19:42       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг заявил, что Макс Ферстаппен должен был получить черный флаг на Гран-при Испании.

Напомним, что на финальных кругах гонки Макс должен был пропустить Джорджа Расселла, но в итоге посто протаранил его, получив штраф.

Росберг считает, что Фестаппену должны были показать ченый флаг за его поступок.

Все это выглядело как преднамеренный удар. Дожидаешься соперника, а потом таранишь его – делая с ним то, что он, как тебе кажется, сделал с тобой ранее в первом повороте.

Это абсолютно неприемлемо. И по правилам, как мне кажется, Максу должны были показать черный флаг. Если ты целенаправленно сбрасываешь скорость и поджидаешь соперника, чтобы протаранить его  -это черный флаг, да

С обзором Гран-пи Испании вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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