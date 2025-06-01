Чемпион Формулы-1 заявил, что Ферстаппен должен был быть дисквалифицирован
Чемпион Формулы-1 Нико Росберг заявил, что Макс Ферстаппен должен был получить черный флаг на Гран-при Испании.
Напомним, что на финальных кругах гонки Макс должен был пропустить Джорджа Расселла, но в итоге посто протаранил его, получив штраф.
Drama in the closing stages of the race! 😱— Formula 1 (@F1) June 1, 2025
Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk
Росберг считает, что Фестаппену должны были показать ченый флаг за его поступок.
Все это выглядело как преднамеренный удар. Дожидаешься соперника, а потом таранишь его – делая с ним то, что он, как тебе кажется, сделал с тобой ранее в первом повороте.
Это абсолютно неприемлемо. И по правилам, как мне кажется, Максу должны были показать черный флаг. Если ты целенаправленно сбрасываешь скорость и поджидаешь соперника, чтобы протаранить его -это черный флаг, да
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