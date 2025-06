Пиастри уверенно выиграл фантастическое Гран-при Испании

В воскресенье, 1 мая, в Барселоне состоялось Гран-при Испании.

На стартовой решетке присутствовали 19 пилотов, так как Лэнс Стролл выбыл накануне гонки. А с первого ряда стартовали оба Макларен.

Старт получился очень жарким, большинство пелотона срразу вступили в борьбу. Ферстаппен отобрал вторую строчку у Норриса, Феррари обошли Мерседесы, а Заубер навязал борьбу Фернандо Алонсо.

LAP 1/66



Piastri retains the lead but Verstappen is into second place! 😲



The Ferrari duo battle their way past Russell 💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/eY2g6BQbC0 — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

LAP 2/66



Alonso fires around the OUTSIDE of Hulkenberg at Turn 3 😱



The Kick Sauber retakes the place but Alonso is not giving up!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/fJ7CytclK0 — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

К восьмому кругу Оскар Пиастри сумел оторваться от остального пелотона, Норрис изо всех сил гнался за Фестаппеном, а Феррари - за Норриса, сменив позиции Хэмилтона и Леклера.

LAP 10/66



📻 "Swap positions with Leclerc"



...And Hamilton duly allows the Monegasque through 👌#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/vAPTDszYW9 — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Лишь на 13-м круге Макларен сумел вернуть себе позиции. Норрис довольно легко прошел Макса и бросился в погоню за напарником.

LAP 13/66



Norris passes Verstappen for P2 in a slam-dunk move, putting McLaren back in a 1-2 position! 💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/LfkjWwq0db — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Вскоре команды начали раскрывать свои стратегии, проводя пит-стопы. Пилоты Феррари не очень остались довольны решениями команды, а единственной командой, которая оставалась на треке - Мерседес. В итоге Ферстаппен на свежей резине легко обошел Расселла и Антонелли.

LAP 17/66



Around the outside goes Verstappen on Antonelli - the Mercedes driver struggling on used tyres 🛞#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/AULHmgZThE — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

После всех пит-стопов определились главные учасники борьбы за подиум и очки. Наиболее интересное столкновение стратегий, конечно, было между Макларен и Ред Булл.

LAP 24/66



The duel of the strategies! 🤓



McLaren's early pit stops leaves Verstappen out front on the softs he started on 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/EYjW0MbLrJ — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Главными неудачниками в Испании можно было назвать Уильямс. После старта обоим пилотам команды пришлось заменить передние крылья, а затем Алекс Албон и вовсе сошел после того, как Лоусон повредил новое крыло соперника.

LAP 26/66



Contact between Albon and Lawson! 💥



Debris from the Williams' front wing endplate flies off the car 😬#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/d99BMlhB0V — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

А еще через пару кругов Лоусон снова решил потолкаться с соперниками, в этот раз досталось Олли Бермэну.

LAP 32/66



Lawson and Bearman make contact at Turn 1 😱#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/bkrq623hny — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

К финальному отрезку гонки все еще сохранялась интрига, какая же стратегия лучше - два пит-стопа Макларен или три пит-стопа Ред Булл. Также довольно любопытная борьба была между Феррари и Мерседес.

LAP 42/66



Verstappen is pushing on towards the back of the McLaren duo 💨



He's within 7️⃣ seconds of the lead... 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/hpwIptt9by — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

На 49 и 50 кругах лидеры провели свои финальные пит-стопы. В итоге стратегия Ред Булл не сработала, и Макс остался позади обоих Маклареном, однако с шансами обойти соперников прямо на трассе. Круговые как раз довольно сильно мешали Норрису и Пиастри уехать от Ферстаппена.

LAP 52/66



Piastri and Norris have now each stopped for softs, with Verstappen bearing down 👀



But Norris gets slowed in a Lawson and Bearman battle! 😱#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/uwcNLOU8MV — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Однако далее все стало еще интересней. У Антонелли отказал болид и пилот вылетел с трассы, вызвав сейфти-кар. Весь пелотон сразу переобулся, и Макс получил шанс против Макларен, однако пилоту пришлось обуть хард, который никто не использовал в этой гонке.

На 61-м круге возобновилась гонка. Макс с тррудом удержал машину на трассе, но проиграл позицию Леклеру после контакта, затем столкнулся и с Расселлом, но удержал позицию. А впереди пелотона два Макларена вели борьбу за победу на Гран-при Испании.

LAP 61/66



🟢 GREEN FLAG 🟢



Verstappen has a BIG slide and Leclerc makes it past the Red Bull! 😱#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/gdTwupl5UJ — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Однако дальше началось что-то невероятное. Ферстаппену сказали пропустить Расселла, но вместо этого Макс посто протаранил Джорджа, но вскоре все же пропустил. Далее Нико Хюлькенберг неожиданно обошел Льюиса Хэмилтона и вышел на шестую строчку.

LAP 65/66



Verstappen and Russell come to blows!! 😱😱



The message from Red Bull to Verstappen: "Can you let Russell through?" 📻#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/4Ng3y0CwxC — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Пока позади шла борьба, Оскар Пиастри легко выиграл гонку, не пустив Ландо Норриса вперед себя. Также на подиум заехал Шарль Леклер, за ним Расселл, Ферстаппен, Хюлькенберг и Хэмилтон. Однако по итогам гонки Макс получил 10-секундный штраф и откатился на десятую строчку.

Результаты Гран-при Испании

Оскар Пиастри (Макларен) Ландо Норрис (Макларен) Шарль Леклер (Феррари) Джордж Расселл (Мерседес) Нико Хюлькенберг (Заубер) Льюис Хэмилтон (Феррари) Изак Аджар (Рейсинг Буллз) Пьер Гасли (Альпин) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Лиам Лоусон (Рейсинг Буллз) Габриэл Бортолето (Заубер) Оливер Бермэн (Хаас) Юки Цунода (Ред Булл) Карлос Сайнс (Уильямс) Франко Колапинто (Альпин) Эстебан Окон (Хаас)

Сошли:

Андреа Кими Антонелли (Мерседес)

Алекс Албон (Уильямс)

