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Автоспорт

Стролл пропустит Гран-при Испании, а пилот Ред Булл начнет с пит-лейн

Результаты квалификации не сформировали стартовую решетку в Барселоне до конца.
Вчера, 15:46       Автор: Антон Федорцив
Лэнс Стролл / Getty Images
Лэнс Стролл / Getty Images

Порядок старта пилотов на Гран-при Испании претерпел изменения. Пилот Астон Мартин Лэнс Стролл пропустит этап, сообщает команда в X.

Канадец должен был стартовать с 14-й позиции. Однако он снялся с гран-при из-за проблем со здоровьем. Стролл столкнулся с болью в руке и запястье. Медицинский консультант гонщика уверен, что проблема связана с операцией 2023 года.

Тем временем пилот Ред Булл Юки Цунода будет стартовать с пит-лейн. Японец завершил квалификацию последним. Австрийская конюшня нарушила режим закрытого парка и установила на болид Цуноды заднее антикрыло другой спецификации.

Кстати, действующий чемпион Макс Ферстаппен озвучил рецепт победы на Гран-при Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Испании Астон Мартин Лэнс Стролл Юки Цунода

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