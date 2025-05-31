"Пора блистать в первом повороте": Ферстаппен оценил результаты квалификации Гран-при Испании

Действующий чемпион мира не отчаялся после триумфа Макларен в субботу.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен показал третье время в квалификации на трассе Каталунья-Монтмело. Нидерландец оценил перспективы на Гран-при Испании, сообщает F1i.

"По сравнению с Макларен нам весь уикенд не хватает скорости, но я считаю, что квалификацию мы провели хорошо. Мы неплохо провели пятницу, а сегодня внесли несколько небольших финальных изменений в настройки.

К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы по-настоящему сразиться за поул. Что ж, значит, пора сиять в первом повороте. Проехать тремя машинами в ряд, получатся отличные фото, почему бы нет?

Но если серьезно, то я не знаю, чего ожидать от гонки. Учитывая темп, мы понимаем, что будет трудно. В конце концов, как сказал Оскар (Пиастри – ред.), гонка же не завершается в первом повороте. Надо еще хорошо поработать с шинами. Заезд длинный, случиться может многое. Поэтому нужно пытаться вытеснить максимум из имеющихся возможностей", – заявил Ферстаппен.

Тем временем руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер загадочно прокомментировал результат второго пилота команды.

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