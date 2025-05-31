iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Хорнер загадочно отреагировал на фиаско Цуноды в квалификации Барселоны

Австрийская конюшня проанализирует выступление пилота в субботней сессии.
31 мая, 19:55       Автор: Антон Федорцив
Юки Цунода / Red Bull Content Pool
Юки Цунода / Red Bull Content Pool

Японский пилот Ред Булл Юки Цунода завершил квалификацию Гран-при Испании на последней позиции. Руководитель команды Кристиан Хорнер прокомментировал неудачу подопечного, сообщает RaceFans.

"Нам нужно хорошо все изучить, потому что я не совсем понимаю, он сказал, что его круг был нормальным.

Посмотрим, получил ли он повреждение болида в этой квалификации или что-то подобное, потому что такое отставание – довольно необычное", – заявил глава Ред Булл.

Цунода присоединился к австрийской конюшне перед третьим этапом. Японец за шесть гран-при набрал всего 10 очков. Тем временем его напарник Макс Ферстаппен стал третьим в квалификации в Барселоне.

Кстати, накануне Гран-при Испании Хорнер отметил важность догнать Макларен в зачете Кубка конструкторов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер Юки Цунода

Статьи по теме

Хорнер: Ферстаппен извинился перед Расселлом Хорнер: Ферстаппен извинился перед Расселлом
Ферстаппен из-за тарана Расселла получил штрафные баллы в суперлицензию Ферстаппен из-за тарана Расселла получил штрафные баллы в суперлицензию
Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025

Видео

Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер
Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: решающие матчи за два места в УПЛ, финал юношеского Евро-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос-2025
просмотров

Последние новости

Украина18:57
Журналист назвал претендентов на пост главного тренера Александрии
Олимпийские виды18:40
Харлан: Начинаю входить в тренировочный процесс
Европа18:28
ПСЖ может выкупить лучшего вратаря Лиги 1
Бокс18:14
Паркер назвал возможного соперника на следующий бой
Европа17:58
Сарри официально вернулся в Лацио
Европа17:45
Назван лучший тренер сезона в Ла Лиге
Формула 117:28
Хорнер: Ферстаппен извинился перед Расселлом
Бокс17:25
Паркер изъявил желание подраться в андеркарде реванша Усик - Дюбуа
Европа16:45
Звезда Атлетико продлил контракт с клубом
Европа16:22
УЕФА изменит преимущество домашнего поля в еврокубках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK