Хорнер загадочно отреагировал на фиаско Цуноды в квалификации Барселоны

Японский пилот Ред Булл Юки Цунода завершил квалификацию Гран-при Испании на последней позиции. Руководитель команды Кристиан Хорнер прокомментировал неудачу подопечного, сообщает RaceFans.

"Нам нужно хорошо все изучить, потому что я не совсем понимаю, он сказал, что его круг был нормальным.

Посмотрим, получил ли он повреждение болида в этой квалификации или что-то подобное, потому что такое отставание – довольно необычное", – заявил глава Ред Булл.

Цунода присоединился к австрийской конюшне перед третьим этапом. Японец за шесть гран-при набрал всего 10 очков. Тем временем его напарник Макс Ферстаппен стал третьим в квалификации в Барселоне.

Кстати, накануне Гран-при Испании Хорнер отметил важность догнать Макларен в зачете Кубка конструкторов.

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