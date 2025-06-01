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Автоспорт

Ферстаппен из-за тарана Расселла получил штрафные баллы в суперлицензию

Нидерландец оказался в шаге от дисквалификации.
Вчера, 22:29       Автор: Антон Федорцив
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен / Red Bull Content Pool

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен получил наказание за инцидент с гонщиком Мерседес Джорджем Расселлом. Действующий чемпион мира добавил 3 штрафных балла в суперлицензию, сообщает официальный сайт ФИА.

Скандальный эпизод произошел на 62-м круге Гран-при Испании. Гоночный инженер попросил Ферстаппена пропустить Расселла, считая нелегитным сохранение позиции нидерландским пилотом. Он притормозил перед британцем, а потом въехал в него.

Стюарды наказали Ферстаппена 10-секундным штрафом. После гонки чемпион получил дополнительное наказание. У него теперь 11 штрафных баллов и еще один в двух следующих гран-при приведет к дисквалификации на 1 этап.

В свою очередь чемпион-2016 Нико Росберг удивился отсутствию черного флага для Макса Ферстаппена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Испании Макс Ферстаппен

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