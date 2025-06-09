Сайнс провел показательный заезд на новой трассе Гран-при Испании

Пилот Уильямс Карлос Сайнс принял участие в презентации трассы Мадринг. За рулем болида британской конюшни 2023 года FW45 он накрутил круги в столице Испании, сообщает официальный сайт команды.

Со следующего сезона Мадрид будет принимать Гран-при Испании вместо Барселоны. Посмотреть на Сайнса на столичных улицах собралось более 80 тысяч зрителей. Пилот проехал по местам, где проляжет уличная трасса.

Мадрид ранее принимал этапы на автодроме Харама. Там в 1968–1981 гг. (с перерывами) состоялось 9 гран-при. Лишь американец Марио Андретти побеждал в Мадриде больше раза (2).

Тем временем 4-кратный чемпион мира Себастьян Феттель закончил учебный курс в Гарвардской школе бизнеса.

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