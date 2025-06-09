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Автоспорт

Мультичемпион Формулы-1 овладел новой профессией

Легендарный пилот завершил обучение в США.
Сегодня, 13:54       Автор: Антон Федорцив
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Немец Себастьян Феттель получил образование. Четырехкратный чемпион мира окончил Гарвардскую школу бизнеса, сообщает GPblog.

Бывший пилот Ред Булл, Феррари и других команд получил диплом об окончании курса "Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта". Стоимость обучения на программе составляет 12,5 тысячи долларов. Бизнес-школа является составной частью Гарвардского университета.

Феттель овладел профессией на фоне слухов о возможном возвращении в F1. Немцу прочат административную роль в паддоке. В частности, Хельмут Марко назвал чемпиона потенциальным наследником в роли советника Ред Булл.

К слову, британец Льюис Хэмилтон сравнил особенности болида Феррари с Мерседес.

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