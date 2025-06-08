"Все отличается, вплоть до поведения двигателя": Хэмилтон сравнил болиды Феррари и Мерседес

Британец Льюис Хэмилтон присоединился к Феррари перед сезоном-2025. Семикратный чемпион мира сравнил болиды конюшни и команды Мерседес, сообщает RacingNews365.

"Причины моих проблем в Феррари действительно трудно объяснить. Просто особенности прохождения поворотов, баланс в них, дорожный просвет, много отличий.

Здесь очень "мягкая" машина, а когда я работал в Мерседес, она была очень жесткой, мы ехали довольно жестко и низко, чтобы получить прижимную силу, и теперь все изменилось. Углы наклона крыльев, колес – все отличается, вплоть до поведения двигателя, торможение им – все эти вещи другие.

И я, как отметил ранее, никогда до сих пор не использовал торможение двигателем. Все эти разные компоненты смешиваются, и нужно время для привыкания к этому, но мне нравится этот процесс", – заявил Хэмилтон.

За девять этапов британский гонщик набрал 71 очко. Лучший результат пилота Феррари – 4 место на Гран-при Эмилии-Романьи и победа в спринте на Гран-при Китая. Тем временем Шарль Леклер завоевал 94 пункта.

Тем временем конюшня Кадиллак может взять дуэт опытных пилотов на сезон-2026.

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