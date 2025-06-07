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Автоспорт

Кадиллак может подписать сразу двух опытных пилотов

Валттери Боттас и Серхио Перес мог занять оба кокпита.
Сегодня, 18:50       Автор: Андрей Безуглый
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Кадиллак намерен ускорить процесс подписания собственных пилотов, пишет Лоренс Баретто.

По информации журналиста, американская конюшня намерена подписать хотя бы одного пилота до конца лета, чтобы он помог с развитием болида.

Наиболее вероятными кандидатами на текущий момент считаются Валттери Боттас и Серхио Перес. Есть даже вероятность, что они и составят пару пилотов.

Также Кадиллак все еще рассматривает Мика Шумахера, Чжоу Гуаньюй и Фелипе Друговича. А вот от идеи американского пилота команда начала отказываться.

В ближайшие недели команда ускорить все процессы, чтобы точно вложиться в своим планы.

Ранее также сообщалось, что Альпин близок к назначению нового руководителя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Перес Валттери Боттас Кадиллак

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