Кадиллак может подписать сразу двух опытных пилотов

Валттери Боттас и Серхио Перес мог занять оба кокпита.

Кадиллак намерен ускорить процесс подписания собственных пилотов, пишет Лоренс Баретто.

По информации журналиста, американская конюшня намерена подписать хотя бы одного пилота до конца лета, чтобы он помог с развитием болида.

Наиболее вероятными кандидатами на текущий момент считаются Валттери Боттас и Серхио Перес. Есть даже вероятность, что они и составят пару пилотов.

Также Кадиллак все еще рассматривает Мика Шумахера, Чжоу Гуаньюй и Фелипе Друговича. А вот от идеи американского пилота команда начала отказываться.

В ближайшие недели команда ускорить все процессы, чтобы точно вложиться в своим планы.

Ранее также сообщалось, что Альпин близок к назначению нового руководителя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!