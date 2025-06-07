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Автоспорт

Альпин может назначить руководителем команды опытного функционера

Французы хотят видеть на посту Стива Нильсена.
Сегодня, 17:27       Автор: Андрей Безуглый
Стив Нильсен / Getty Images
Стив Нильсен / Getty Images

Альпин обратился с предложением к Стиву Нильсену, утверждает PlanetF1.

Напомним, что команда осталась без руководителя после ухода Оливера Оукса. Сейчас временно его функции исполняет Флавио Бриаторе.

Французы не стали обращаться к экс-руководителям команд Отмару Сафнауэру и Гюнтеру Штайнеру, а вместо этого пришли с предложением к Нильсену.

60-летний британец имеет огромный опыт в Формуле-1. Он возглавлял Бенеттон, Лотус, Рено и другие известные команды, а также был спортивным директором серии.

В 2023 году Нильсен покинул ФИА и сейчас находится без работы. Есть большая вероятность, что функционер примет предложение Альпин.

Ранее также сообщалось, что Гюнтер Штайнер может оказаться в новом для себя чемпионате.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

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