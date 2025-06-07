Альпин может назначить руководителем команды опытного функционера
Альпин обратился с предложением к Стиву Нильсену, утверждает PlanetF1.
Напомним, что команда осталась без руководителя после ухода Оливера Оукса. Сейчас временно его функции исполняет Флавио Бриаторе.
Французы не стали обращаться к экс-руководителям команд Отмару Сафнауэру и Гюнтеру Штайнеру, а вместо этого пришли с предложением к Нильсену.
60-летний британец имеет огромный опыт в Формуле-1. Он возглавлял Бенеттон, Лотус, Рено и другие известные команды, а также был спортивным директором серии.
В 2023 году Нильсен покинул ФИА и сейчас находится без работы. Есть большая вероятность, что функционер примет предложение Альпин.
Ранее также сообщалось, что Гюнтер Штайнер может оказаться в новом для себя чемпионате.
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