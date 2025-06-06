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Острый на язык экс-функционер Формулы-1 может оказаться в MotoGP

Звезда сериала Drive to Survive сменит четыре колеса на два.
Вчера, 22:17       Автор: Антон Федорцив
Гюнтер Штайнер / Getty Images
Гюнтер Штайнер / Getty Images

Бывший руководитель конюшни Хаас Гюнтер Штайнер близок к трудоустройству в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Итальянский менеджер может присоединиться к команде Тек 3, сообщает Crash.Net.

Штайнер, вероятнее всего, станет одним из аукционеров середняка MotoGP. Он получит миноритарный пакет и будет работать над привлечением спонсоров. В данный момент о руководящей должности для эксцентричного итальянца речь не идет.

В нынешнем сезоне гонщики Тек 3 набрали 76 очков. В зачете команд они занимают 7-е место. Лучший результат – 5-я позиция испанца Маверика Виньялеса на Мото Гран-при Франции. Тек 3 используют мотоциклы KTM.

Тем временем руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер оказался на грани отставки из-за нестабильных результатов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: motogp Гюнтер Штайнер

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