Топ-команда Формулы-1 может сменить руководителя

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер оказался на гране отставки, утверждает GP Blog.

По информации издания, владелец Ред Булл Чалерм Ювидья поставил Хорнеру ультиматум - он должен срочно исправить результаты команды.

Функционер уже потерял часть обязанностей, например, более Хорнер не будет принимать участие в подписании контрактов с пилотами. Этим будут заниматься Гельмут Марко и Оливер Минцлафф.

Таким образом Хорнера наказали за провал с Серхио Пересом перед стартом предыдущего сезона, что стоило команде 10 млн евро.

Также издание утверждает, что и сам британец понимает, что его карьера в Ред Булл близка к завершению. Журналисты считают, что в случае отставки, вероятное назначение Хорнера - Альпин.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл попросит ФИА выдать суперлицензию своему таланту.

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