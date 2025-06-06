Топ-команда Формулы-1 может сменить руководителя
Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер оказался на гране отставки, утверждает GP Blog.
По информации издания, владелец Ред Булл Чалерм Ювидья поставил Хорнеру ультиматум - он должен срочно исправить результаты команды.
Функционер уже потерял часть обязанностей, например, более Хорнер не будет принимать участие в подписании контрактов с пилотами. Этим будут заниматься Гельмут Марко и Оливер Минцлафф.
Таким образом Хорнера наказали за провал с Серхио Пересом перед стартом предыдущего сезона, что стоило команде 10 млн евро.
Также издание утверждает, что и сам британец понимает, что его карьера в Ред Булл близка к завершению. Журналисты считают, что в случае отставки, вероятное назначение Хорнера - Альпин.
Ранее также сообщалось, что Ред Булл попросит ФИА выдать суперлицензию своему таланту.
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