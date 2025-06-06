Талантливый юниор Ред Булл может досрочно получить суперлицензию

Арвид Линдблад готовится к дебюту в Формуле-1.

Пилот Кампос Рейсинг Арвид Линдблад может досрочно получить суперлицензию, пишет The Race.

Напомним, что 17-летний британец - член Red Bull Junior Team и сейчас именно он считается следующим дебютантом Формулы-1 как минимум в рамках команд "быков".

Вероятно, Ред Булл будет просить ФИА досрочно выдать пилоту суперлицензию, как ранее сделал Мерседес для Андреа Кими Антонелли.

Такая спешка связана с вероятной дисквалификацией Макса Ферстаппена, который вплотную приблизился к 12 штрафным баллам.

Пилоты могут получить суперлицензию с 18 лет, Линдбладу исполнится 18 лишь в августе, а запасной пилот нужен Ред Булл уже сейчас. Вероятней всего, ФИА пойдет навстречу команде, и Арвид может вскоре дебютировать в Формуле-1.

Ранее также руководитель Ред Булл высказался о возможном уходе Цуноды.

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