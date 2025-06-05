Хорнер оценил вероятность прощания Ред Булл с Цунодой

Руководитель команды Ред Булл Кристиан Хорнер ответил на вопрос о возможном уходе Юки Цуноды. Пока японский гонщик остается в планах конюшни, сообщает PlanetF1.

"Думаю, я последую примеру Флавио (Бриаторе – ред.) и скажу "Не хочу отвечать на этот вопрос". Смотрите, Юки в команде совсем недавно. Он до сих пор осваивается.

Но он уже выходил в третий сегмент квалификации, набирал очки, даже стартовал с питлейн. Также было несколько инцидентов, ему придется преодолеть долгий путь. Мы примем решение. Есть много времени в запасе", – заявил Хорнер.

Цунода начал сезон-2025 в составе Рейсинг Буллз. На третий этап года он пересел в болид Ред Булл вместо новозеландского пилота Лиама Лоусона. С тех пор японец набрал всего 7 очков.

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