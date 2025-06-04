Марко описал идеального напарника для Ферстаппена

Советник конюшни Ред Булл Хельмут Марко поразмышлял об оптимальном партнере по команде для Макса Ферстаппена. В настоящее время с нидерландцем выступает японский гонщик Юки Цунода.

"Цунода обычно проигрывает Максу всего 0,1 секунды на свободных заездах, но затем в квалификации Макс оказывается сильно впереди. Нам часто удается подобрать правильные настройки именно к квалификации.

Макс сразу адаптируется к машине, а вот Юки нужно для привыкания проехать несколько кругов. Но в квалификации вы такой возможности не имеете. К тому же сейчас спецификации болидов Макса и Юки разные. И в итоге у Цуноды ничего не сложилось – его возможности были ограничены.

Для роли напарника Ферстаппена нам нужен стабильный пилот, который будет идти своим путем, но не будет пытаться победить Макса. Все, кто пытаются, в итоге проигрывают лишние 0,2 секунды", – рассказал Марко SPEEDWEEK.

Ферстаппен перебрался в Ред Булл посреди сезона-2016. В разные годы его партнерами по команде были Даниэль Риккардо, Пьер Гасли, Алекс Албон, Серхио Перес, Лиам Лоусон и Юки Цунода.

Напомним, ранее Ферстаппен постом попытался извиниться за таран Джорджа Расселла.

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