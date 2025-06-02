Ферстаппен "извинился" за таран Расселла

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен впервые прямо прокомментировал эпизод на Гран-при Испании.

Напомним, гонщик должен был отдать позицию Джорджу Расселлу, но вместо этого протаранил болид соперника.

После гонки Макс отказался комментировать инцидент, а вскоре просто написал пост в своих социальных сетях, который с натяжкой можно считать извинением.

У нас была захватывающая стратегия, мы проводили хорошую гонку в Барселоне, пока не появилась машина безопасности. Наш выбор шин в конце и некоторые ситуации после сэйфти-кара вызвали мое разочарование, что привело к маневру, который был неправильным и не должен был произойти. Я всегда выкладываюсь по полной ради команды, и эмоции бурлят. Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе. Увидимся в Монреале

Экс-чемпион Формулы-1 заявил, что Ферстаппен должен был быть наказан черным флагом.

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