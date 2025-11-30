Макс Ферстаппен оценил свои перспективы перед гонкой в Катаре

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен поделился мыслями о перспективах на Гран-при Катара и подвёл итоги квалификации.

Напомним, что нидерландец начнёт гонку с 3-й позиции.

"В спринте я уже видел то, что примерно ждёт нас в гонке. Не думаю, что завтра мы увидим что-то совершенно иное, но посмотрим. Мы сделаем всё возможное. Я постараюсь хорошо стартовать, а дальше действовать по ситуации, ведь случиться может что угодно.

Думаю, нашей машиной в квалификации стало приятнее управлять, однако мы по-прежнему чувствуем отставание в тех же областях, что и вчера и в спринте. Да, проблемы не столь выражены, но мы всё равно оказались недостаточно быстры, чтобы подобраться к Макларену. Но да, у нашего болида есть проблемы в среднескоростных поворотах.

Недостаточная поворачиваемость проявляется всё-таки слишком сильно, и ты не можешь атаковать настолько сильно, как тебе хочется, а ещё начинается перегрев шин, что на этой трассе становится дополнительным ударом", — приводят слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.

